Era ricercato da sette anni, arrestato Sebastiano Giorgi

Era ricercato da sette anni, Sebastiano Giorgi, 42enne sanluchese, pregiudicato per reati relativi al traffico di droga e di armi e legato per vincoli di sangue all’omonima famiglia di ‘ndrangheta nota come i “Boviciani”.

Latitante dal 2012, su Giorgi - che è stato arrestato oggi dai Carabinieri della Compagnia di Locri - pendeva un provvedimento di revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione col contestuale ripristino della stessa, emesso sette anni fa, appunto, dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Il 42enne era stato difatti arrestato a seguito di un controllo svolto dei militari che dopo aver notato a Sant’Ilario dello Jonio una Fiat Panda nera con i vetri oscurati, insospettitisi l’avevano fermata in contrada Moschetta, sulla strada statale 106 di Locri.

A bordo dell’auto vi trovarono allora tre persone, tra le quali il ricercato, poi condannato per la violazione della sorveglianza speciale, a cui era sottoposto per fatti che risalivano al 2006. Giorgi dovrà ora scontare la pena di un anno di reclusione.