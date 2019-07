‘Ndrangheta “internazionale”. Blitz in Calabria, Emilia e Liguria: schiaffo al clan Muià, 14 arresti

Associazione mafiosa transnazionale ed armata, porto e detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo del credito, usura e favoreggiamento personale.

È questa la sfilza di reati, tutti aggravati dal metodo mafioso poiché commessi per agevolare la ‘ndrangheta, contestati a 14 persone raggiunte stamani da altrettanti provvedimenti di fermo e ritenute affiliate alla ‘ndrina Muià, federata alla potente cosca Commisso di Siderno.

L’imponente blitz, nel quale sono impiegati ben 150 agenti, è scattato alle prime ore di questa mattina ed è condotto dagli uomini della polizia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Gli investigatori dello Sco, il Servizio Centrale Operativo della Polizia, e della Squadra Mobile della Questura della ciottà dello Stretto, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine, stanno effettuando anche numerose perquisizioni tra la Calabria, l’Emilia Romagna e la Liguria.

DA SIDERNO AL NORD AMERICA: IN CANADA COME IN CALABRIA

L’operazione è stata chiamata in codice “Canadian Ndrangheta connection” ed arriva al termine di una inchiesta della Dda reggina sviluppatasi tra il 2018 ed 2019 e condotta dalla Mobile e dallo Sco.

Gli inquirenti ritengono di aver così delineato gli assetti e l’operatività della ‘ndrina Muià, come dicevamo collegata alla più affermata e storica cosca dei Commisso, che tradizionalmente opera a Siderno ma anche in nord America, in Canada.

Ed è proprio indagando sulle proiezioni della cosca oltreoceano che l’inchiesta di Reggio Calabria avrebbe consentito di allargare gli orizzonti delle attuali conoscenze sull’articolata struttura della ‘ndrangheta in ambito sovranazionale, dal momento che è stato possibile documentare, e per la prima volta, che l’articolazione operante nel grande Stato nordamericano, riferibile alla locale di Siderno, sia attualmente governata da un organismo abilitato a riunirsi sul territorio estero assumendo decisioni, anche in riferimento alle dinamiche criminali attualmente esistenti in Calabria.

***

Ulteriori particolari sull’operazione saranno resi noti dagli investigatori nel corso di una conferenza che si terrà alle 16 di oggi nella Questura di Reggio Calabria, alla presenza del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, del Procuratore Capo locale, del Direttore Centrale Anticrimine e del Questore.

(notizia in aggiornamento)