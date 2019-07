Nuovo acquisto del Crotone calcio con Giuseppe Borrello

Giuseppe Borello fino al 30 giugno 2022 giocherà con il Football Club Crotone. La firma del contratto è stata apposta alla presenza del Dg Raffaele Vrenna e del Diesse Peppe Ursino.

Classe 1999, Borello è uno dei talenti più cristallini cresciuti nel vivaio pitagorico e il club di via Ercole Scalfaro ha deciso di non lasciarselo sfuggire.

Dopo l’esordio in Serie A contro la Lazio nell’ultima giornata di campionato 2016/17, Giuseppe ha maturato esperienza nella stagione successiva con la Primavera del Torino dove è stato tra i protagonisti della finale di Coppa Italia vinta dai granata.

Lo scorso anno è stato girato in prestito al Cuneo fino a gennaio per poi passare al Rende, e alla prima esperienza tra i professionisti ha collezionato in totale 32 presenze mettendo a segno anche 5 reti e diversi assist incantando gli addetti ai lavori per le qualità messe in mostra. Adesso è arrivato il meritato rinnovo in attesa di un imminente trasferimento in prestito per completare il percorso di crescita.