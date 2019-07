Taglio abusivo e furto aggravato: incriminate due aziende di Acri, multa di 50 mila euro

Una ditta boschiva, si è introdotta in una proprietà terriera in località Policaretto di Acri, approfittando dell’assenza dei proprietari residenti all’estero per tagliare 500 piante di castagno rubandone il legno ricavato senza nessuna autorizzazione.

La scoperta è stata fatta dai Carabinieri Forestale di Acri che ha proceduto al sequestro della zona e alla denuncia per furto aggravato del rappresentante legale della ditta a cui è stata elevato anche un verbale amministrativo di circa 6000 euro.

I controlli si sono poi diretti in località Filicuzza, dove il proprietario di una azienda agricola ha tagliato 306 alberi di pino laricio senza autorizzazione, su un’altra area confinante e vincolata, ha invece elevato alcuni manufatti in cemento e realizzato una concimaia, un impianto di trattamento reflui da allevamento e un capannone adibito a stalla, per cui l'intera area sprovvista di documentazioni per la modifica dello stato dei luoghi è stata sequestrata.

L’uomo è stato denunciato per taglio non autorizzato e abusivismo edilizio. Complessivamente è stato elevato un verbale amministrativo di 50mila euro ad entrambe le ditte.