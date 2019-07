Sorvegliato speciale sorpreso ad acquistare liquori rubati

Ha l’obbligo di dimora nel comune di Carolei ma M.R., 57 anni, è stato sorpreso dai Carabinieri all’interno della Villa Nuova di Cosenza, dove con molta probabilità stava acquistando bottiglie di liquore a metà prezzo. Nel giardino pubblico, infatti, i militari hanno scoperto un vero market di alimenti venduti a basso costo.

Alimenti che proverrebbero da furti in supermercati. Un traffico difficilmente controllabile. Il cinquantasettenne aveva avvisato i Carabinieri di doversi recare in ospedale, a Cosenza, per controlli, ma poi i militari lo hanno trovato proprio nella zona dove si vendono gli alimenti rubati, in compagnia di altri pregiudicati italiani e stranieri. E lo hanno arrestato. Giudicato per direttissima, per lui è stato disposto l'obbligo della firma.