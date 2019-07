Body building, concluso il Trofeo Night Stars: premiati 5 uomini e una donna

Fisici scolpiti sono stati esibiti da una settantina di atleti provenienti da diverse regioni d’Italia Centrale e Meridionale, sabato scorso, sulla costa ionica catanzarese, in località Giovino.

L’occasione è stata la seconda edizione del Trofeo Nazionale Night Stars, il concorso sportivo di body building, organizzato da Ics Italia (In Corpore Sano), ente di recente costituzione, associato a livello internazionale con la Wabba World, che si occupa di promuovere lo spettacolo del body building a trecentosessanta gradi attraverso manifestazioni, convegni e stage.

Il Trofeo Night Stars, qualificante per la XVII edizione del Trofeo internazionale Ercole Dello Ionio, che si terrà a Soverato il 27 luglio, ha regalato il podio, e quindi l’accesso alla tappa successiva, agli atleti: Marco Composeo, vincitore assoluto categoria Body Building, Davide Mille, vincitore assoluto categoria HP (altezza peso), Maurizio Santoro, vincitore assoluto categoria men’s physique, Giovanna Fasiello, vincitrice assoluta categoria donne bikini.

Grazie a un’organizzazione impeccabile guidata da Francesco De Nardo, per la quale si ringrazia pure tutto il direttivo Ics Italia, nelle persone di Angelo Giustiniani, Roberto Pepe, Sergio Servidone, Paco Andrea De Martino, Massimo Squillace, Francesco Iacucci e Pino Palumbo, e all’ospitale location, che ha consentito agli sportivi non solo di gareggiare, ma anche di ristorarsi, l’evento sportivo ha saputo conquistarsi un grande successo in termini di partecipazione e di pubblico.

E, difatti, davanti a tanti spettatori amanti del body building, circa settanta atleti, sia veterani sia esordienti, provenienti non solo da ogni parte della Calabria, ma anche da Puglia, Sicilia, Abruzzo, Lazio, animati da sano spirito agonistico e trasportati dalla voglia di mettersi in gioco e di confrontarsi, hanno sfoggiato corpi statuari al cospetto di una giuria attenta e professionale presieduta da Angelo Giustiniani e composta da Umberto Montalto, Anna Rita Statti, Nadia Giardina, Domenico Vitetta, Roberto Fazzari, con in retropalco Sergio Servidone e in segretaria Giuseppe Malerba.

In palio vi è stato un montepremi totale di 1.500 euro, oltre che integratori + watt, sponsor ufficiale della manifestazione nella persona di Armando Petullà, coppe per i primi tre di ogni categoria e medaglioni per tutti i partecipanti. Dunque, il giusto riconoscimento per quanti hanno deciso di “brillare” sul palco del Trofeo Night Stars, dimostrando che il body building è una disciplina molto diffusa che non conosce limiti di età, visto anche la presenza nel concorso di categorie over 50 e over 60, e che, come gli altri sport, se bene praticata, consente di ottenere benefici sia sotto l’aspetto fisico che psichico.

Chiusa una manifestazione di grande livello, Ics Italia è pronto già per accogliere gli atleti del prossimo evento. L’appuntamento è per sabato 27 luglio 2019, a Soverato, con il Trofeo internazionale Ercole Dello Ionio.