Bambino rapito a Reggio, arrestato 37enne rumeno

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato G.A.P., 37enne, cittadino rumeno ritenuto responsabile del sequestro di persona ai danni di un bambino.

I FATTI | Nella serata di ieri, nel parcheggio di un’attività commerciale lungo Viale Calabria, un uomo, dopo aver fissato a lungo un bambino di 5 anni, lo ha cercato di strappare dalle mani della madre. La donna, pur tentando di opporsi, non è riuscita a trattenere il figlio che è stato costretto ad allontanarsi con l’uomo a piedi lungo il viale.

Il papà del piccolo si è subito messo nella direzione del rapitore e, nel frattempo, sono state allertate le Volanti della Polizia che hanno immediatamente ristretto il campo d’intervento nella zona.

Il rapitore è stato individuato dopo alcune centinaia di metri dal padre del piccolo che lo ha bloccato, aiutato anche da alcuni passanti e dall’immediato arrivo della Volante.

L’uomo è stato accompagnato in Questura e, al termine degli accertamenti, attesa la gravità dei fatti e per come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto presso la locale casa circondariale.

Con tutta probabilità il gesto è da imputare ad uno squilibrato affetto da problemi psichici e, al momento, non vi sono indizi che facciano supporre intenzioni nocive nei confronti del bimbo.