Crotone, rubano auto alla comunità terapeutica e scappano. Arrestati dopo inseguimento

Hanno rubato l’auto di una comunità terapeutica in cui erano in cura e poi sono scappati. Ma la fuga è durata poco per un 39enne e un 36enne entrambi pregiudicati, che sono stati “acciuffati” dai carabinieri del Nor di Crotone e dai colleghi di Cutro, con l’aiuto del personale della Polizia.

I militari e gli agenti hanno infatti bloccato i due individui mentre transitavano lungo la statake 106 in località Sant’Anna a Isola di Capo Rizzuto. I due, in fuga, non si sono fermati all’alt e hanno quindi proseguito con la fuga e mettendo in serio pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada e delle pattuglie che si sono posto all’inseguimento.

Bloccati dopo diversi chilometri, i due sono stati arrestati e dovranno rispondere dei reati di furto aggravato, evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Terminate le formalità di rito sono stati tradotti presso il carcere di Crotone.