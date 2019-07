Senza stipendio da mesi, lavoratori dei servizi psichiatrici in protesta

È ancora protesta a Reggio Calabria, dove i lavoratori del settore dei servizi psichiatrici hanno deciso di manifestare davanti la sede della direzione generale dell’Asp in via Diana a Reggio Calabria. È stato deciso durante in occasione della riunione del Coolap (coordinamento lavoratori psichiatria) a seguito del mancato pagamento degli stipendi arretrati. L’appuntamento è per il 23 luglio alle 10.

Il Coolap esprime inoltre perplessità in merito ad eventuali tagli di posti letto, che porterebbero alla probabile perdita di unità lavorative e per questo propone un incontro con il Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani e il commissario alla sanità Saverio Cotticelli.

Da qui la richiesta di “dialogo più proficuo, che avvenga in tempi brevi perché da parte nostra vi è la massima disponibilità”. Il Coo.la.p ed i lavoratori che lo compongono, con la dignità e caparbietà di sempre, lotteranno per la risoluzione definitiva dei problemi e questo sempre in piena trasparenza e legalità, peculiarità imprescindibili.