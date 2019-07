Gran Premio Manente 2019: ecco le Band e i Registi finalisti

Arriva all’8° Edizione il Gran Premio Manente!!! Questo evento ormai è diventato un appuntamento fisso per tutta la Calabria e non solo. Un successo che via via si va consolidando, essendo questo un Premio unico nel suo genere, che associa gruppi musicali e registi uniti dalla passione per l’arte e la cultura popolare, questa linfa che ha ispirato colui al quale il tutto è dedicato: Checco Manente. Regista RAI e musicista che tra i primi ha cantato delle nostre origini. Il premio ormai è di tutti, vista la contaminazione fuori Regione e addirittura fuori Italia, che ormai si conferma di anno in anno e che riempie di entusiasmo tutto lo staff.

Il Gran Premio Manente si muove e fa tappa in 3 luoghi simbolo della vita di Checco. Ecco i luoghi e le date: 16 Agosto Santa Severina, 17 e 18 Agosto Verzino, 25 Agosto finalissima a Crucoli presso il Santuario della Madonna di Manipuglia.

Il 16 Agosto a Santa Severina, nel salotto della provincia crotonese, ci sarà Paolo Sofia a omaggiare Checco Manente con il suo ultimo lavoro discografico “L’Albero di More”.

A Verzino, nell’Alto Crotonese un paese ricco di storia e immerso nella natura, il 17 dalle 19.00 i Tarantella no Stop e il concerto del grande Maestro Antonio Grosso Band, uno dei più grandi organettista del Sud Italia, per seguire il 18 sempre a Verzino il concerto de I Carboidrati.

Da otto anni vive un Premio, senza non poche difficoltà, che non si ferma davanti a nessun ostacolo, anzi di anno in anno migliora e traspare in esso la voglia di questi ragazzi che con passione hanno ideato e portano avanti un evento che non è solo musica, ma un augurio al nostro Sud e ai nostri giovani. Giuseppe Marasco e Virginia Marasco, fratelli, restano in Calabria e investono nella loro terra, dando opportunità, gratuitamente, a giovani artisti, musicisti, registi non solo calabresi. Contribuiscono a far conoscere luoghi, tradizioni, ma anche innovazioni che si sono innescate durante gli anni a livello artistico e culturale nella nostra terra.

L’impegno con questo Premio nasce da un legame radicato con il territorio, con Checco Manente, con la musica e la regia, due sue passioni che ha trasmesso anche a loro, pur essendo piccoli, e che ci portiamo in spalla da allora.

IL 23 Aprile usciva l’ottavo Bando per reclutare gruppi musicali e registi. Ecco i Finalisti che si esibiranno il 25 Agosto e che sono già al lavoro per la produzione del VideoClip che dal 1 Agosto sarà online e visibile su tutti i Canali social e video dedicati al Premio.

STASIS e la BAND lui è Antonio Anastasi giornalista che si occupa di cronaca nera e giudiziaria. Dopo qualche decennio di totale dedizione al lavoro, è riesplosa la sua grande passione per la musica e con Stasis e la Band sta portando avanti un bel progetto musicale. E’ cantautore, compositore e musicista. Abbinato al regista FRANCESCO BAROZZI, di origini cutresi, vanta moltissime produzioni e aiuto regia con Ambrogio Crespi, soprattutto sezioni docufilm. Docufilm Capitano Ultimo le ali del Falco, il Docufilm di Enzo Tortora una ferita italiana, aiuto regia nel Docufilm Malaterra con Gigi D’Alessio e Sandro Ruotolo in onda su rete4.

LOSTSOULS una band con ragazzi di Torretta di Crucoli provincia di Crotone. I brani parlano di vita vera e hanno influenze che spaziano dal Rock al Folk, passando dal blues al metal con molta naturalezza e camaleonticita', il tutto chiaramente e rigorosamente in chiave cantautorale. Lavorano al videoclip da produrre per il Premio con Arturo Santoro, il regista che si occupa dei video clip della band e come ultimo lavoro c'e' il video di "Bella questa vita" singolo che da il nome all’ultimo cd e il videoclip.