A Sellia Marina la 1ª Coppa Estate al Mare

Un pomeriggio all’insegna delle auto storiche del Catanzaro Corse Club 2 Mari. Si è trattato del primo degli eventi estivi in quel di Sellia Marina: la 1ª Coppa Estate al Mare organizzata dal Catanzaro Corse Club 2 Mari, che si è tenuta la scorsa domenica 14 luglio presso la piazzetta in località don Antonio nella nota borgata marinara del catanzarese. Un pomeriggio all’insegna delle auto d’epoca che si è tenuto grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale selliese presieduta dal sindaco Francesco Mauro, con la partecipazione del Maggiolino Club Calabria, del Club Fiat 500 e degli Angel Heart Tattoo.

«Una manifestazione che potrebbe diventare un appuntamento fisso dell’estate selliese» ha dichiarato l’assessore Giuseppina Frangipane nel suo intervento di benvenuto.

Così, dopo aver sfilato per le vie della cittadina, le auto storiche hanno raggiunto la piazzetta dove si sono cimentate in una prova di abilità cronometrata: un percorso da portare a termine in 40 secondi esatti; ad aggiudicarsi il primo posto ed il secondo posto della gara della prima edizione della Coppa Estate al Mare sono stati, rispettivamente Antonio Paone alla guida di una Lancia Appia del ’68 e Sarino Criniti sulla sua Fulvia Coupe Rally. La serata è proseguita sul lungomare di Sellia Marina dove le numerosissime automobili parcheggiate hanno attirato l’attenzione di residenti e turisti.