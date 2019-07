Laghi di Sibari, sport concerti expo canina e spettacoli attesi fino ad agosto

Si comincerà domenica e si andrà avanti fino al 31 agosto con la serie di eventi che si terranno ai Laghi di Sibari grazie all’omonima associazione ed in collaborazione con “Creativa”.

Tre i luoghi che faranno da cornice agli appuntamenti in scaletta: il centro commerciale, il Teatro Arena, il teatro del residence Esplanada. “Con molti sacrifici ed anche interventi volti ad una riqualificazione dei luoghi – spiega il presidente di AssoLaghi, Luigi Guaragna – abbiamo inteso ridar vita a tre piazze che negli anni Ottanta e Novanta erano il fulcro di attività di fascino e successo. Ricominciamo proprio da lì, con un programma variegato e di qualità, che proveremo ad arricchire ulteriormente già nei prossimi giorni, in particolare sul versante degli spettacoli teatrali. Siamo in fiduciosa attesa di risposte su date e orari, ma preferiamo non anticipare niente per serietà e pure per un briciolo di scaramanzia”.

Intanto, di sicuro, si inizia. Il 21 luglio spazio all’Expo canina. Poi, il 25, si aprirà la parentesi dei comici di Made in Sud, la fortunata stagione televisiva in onda su Rai Due: il primo ad esibirsi sarà il cabarettista Ciro Giustiniani. Giovedì 8 agosto spazio al “disturbatore” Peppe Iodice. Domenica 11 agosto sul palco salirà invece Salvatore Gisonna. Quindi, il 18 agosto, toccherà a Paolo Caiazzo, alias Tonino Cardamone, chiamato ad impreziosire tra l’altro la prima edizione del premio “Laghi di Sibari”, istituito con un finanziamento ottenuto in seguito alla vittoria – da parte di Assolaghi - di un bando promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza.

A completare il quadro, il Sibari Art Festival, i concerti dei Red Live e di Jachinta & Mettisound Orchestra, gli spettacoli di artisti di strada, le magie di clown e giocolieri per la gioia dei bambini, serate danzanti, manifestazioni sportive, la tradizionale processione a mare e tanto altro ancora.