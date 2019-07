Ex ospedale a corto di ecografo ed organico, Cicciù: “nessun riscontro da Schael e Cotticelli”

"Ex presidio ospedaliero, guasto l’unico ecografo a disposizione del reparto di cardiologia e carenza di personale".

Questo il quadro della situazione in cui versa la struttura sanitaria cariatese. "E' evidente un disagio permanente che sono costretti a vivere i cittadini e il personale medico-infermieristico. Nonostante le diverse richieste di incontro a Saverio Cotticelli e Thomas Schael, rispettivamente Commissario e Sub Commissario Ad Acta, ed al direttore generale dell’Azienda Sanitaria di Cosenza, ad oggi non si hanno riscontri".

È quanto fanno sapere il Sindaco facente funzioni Francesco Cicciù e la consigliera di maggioranza delegata alla sanità Maria Ciccopiedi ribadendo l’attenzione costante verso la problematica e sottolineando che nelle scorse settimane hanno inviato una ulteriore richiesta di incontro urgente a Cotticelli e Schael per discutere delle problematiche legate alla sanità.

Il tavolo tecnico consiliare del Comune composto dal Sindaco, dalla consigliera Ciccopiedi e dalla consigliera di minoranza Maria Crescente intende incontrare i commissari per chiedere anche dell’apertura della Casa della Salute. La situazione sanitaria in cui versa Cariati e tutto il territorio circostante – si legge nella lettera – crea disagi e disservizi destinati ad aumentare considerando il fatto che uno degli infermieri attualmente in servizio è prossimo al pensionamento".