San Donato di Ninea cardioprotetta con nuova installazione del defibrillatore

San Donato di Ninea investe sulla cardio-protezione di turisti e residenti. È quanto fa sapere l’assessore alle politiche sociali del Comune Giovanna Spingola.

Un defibrillatore semiautomatico è stato installato infatti in piazza Franco Campolongo, adiacente alla piazza F. Artuso e l’ente comunale fa sapere che è in corso la creazione di una lista con i cittadini volontari che siano in possesso di attestato Blsd - Basic Life Support Defibrillation.