Ombrelloni tagliati in un lido a Montepaone, dichiarazione Abramo

“Quanto accaduto a un noto stabilimento balneare di Montepaone, i cui proprietari al mattino hanno ritrovato tutti gli ombrelloni tagliati, desta veramente tanta inquietudine”. È quanto scrive in una nota stampa il presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo dopo l'episodio intimidatorio -

“L’entusiasmo di iniziare una nuova stagione estiva è stato brutalmente spento - scrive Abremo - da un gesto che non può incontrare la minima giustificazione. Nonostante l’amarezza, che sono certo sia predominante in questo momento nella famiglia che è stata vittima del vile gesto, mi auguro che i proprietari proseguano con immutata voglia di fare nel proprio lavoro, facendo in modo che non vinca il cattivo di agire.

Fare luce sull’accaduto - conclude Abramo - è ciò che auspichiamo, nell’interesse di chi ha voglia di portare avanti il proprio lavoro in modo onesto, seppur con sacrifici. Ai gestori dello stabilimento balneare porgo la mia più sincera vicinanza e quella dell’intera Amministrazione provinciale”.