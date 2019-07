Abusi edilizi in un fabbricato ristrutturato a Le Castella, 4 denunce

I carabinieri forestali hanno scoperto nei giorni scorsi irregolarità edilizie realizzate su un fabbricato nella frazione Le Castella di Isola Capo Rizzuto. Gli accertamenti eseguiti hanno portato al deferimento di quattro persone all’Autorità giudiziaria.

Gli accertamenti sono stati avviati in seguito ad una denuncia di presunte irregolarità commesse nel corso di una ristrutturazione assentita mediante una segnalazione certificata di inizio attività, nota con l’acronimo di SCIA. I Forestali di Crotone intervenuti a Le Castella hanno accertato che effettivamente i lavori erano stati eseguiti realizzando variazioni essenziali rispetto a quanto segnalato, con tanto di certificazione asseverata, dal tecnico incaricato. Per di più l’abuso ha interessato un fabbricato, già in passato oggetto di sanatoria edilizia. I lavori hanno comportato anche l’occupazione permanente di quota di un’area pubblica, senza alcun atto preventivo d’assenso da parte dell’Amministrazione comunale.

I militari hanno deferito all’Autorità giudiziaria oltre al proprietario – committente, il direttore dei lavori e i responsabili di due imprese esecutrici dei lavori, per abusi edilizi commessi in concorso.