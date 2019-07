Rossano: gli atleti della Draghi trionfano al torneo internazionale “Grecia Salentina”

Gli atleti dell'ASD Draghi di Rossano hanno trionfato nel Torneo Internazionale “Grecia Salentina” di scena a Martano in provincia di Lecce. Al Torneo, giunto alla quinta edizione, hanno preso parte ben 8 Nazioni, 23 Regioni, 127 Società per un totale di 1.185 atleti.

L’ASD Taekwondo Draghi di Rossano, del Maestro Marco Fontanella, ha aderito con una piccola rappresentanza costituita da 5 atleti di cui 4 ragazze e 1 ragazzo. Tutti hanno conquistato, meritatamente, il podio nel seguente ordine: Patrizia Salone (Oro), Jasmine Sapia e Gabriela Suciu (Argento), Antonella Fontanella e Giuseppe De Luca (Bronzo). Con questo ultimo torneo termina l’anno sportivo che è stato ricco di riconoscimenti in tutte le manifestazioni che si sono tenute nel corso del 2018-2019.

Soddisfatto, in modo particolare, il Maestro Marco Fontanella per i risultati ottenuti, con pieno merito, dai suoi allievi in diverse competizioni a livello regionale e interregionale. Complimenti, infine, al Maestro Marco Fontanella per l'ottimo lavoro e, soprattutto, ai bravi atleti per aver conquistato, meritatamente, il podio anche nell'ultimo Torneo Internazionale “Grecia Salentina” a Martano in provincia di Lecce.