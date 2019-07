Allerta meteo: Centro Operativo Comunale di Protezione Civile a Crotone

A seguito dell'allerta meteo livello arancione emessa dalla Protezione Civile Regionale per domani 16 luglio 2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00, il sindaco di Crotone Ugo Pugliese ha convocato questo pomeriggio il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

Il C.O.C. sarà operativo nelle prossime 24 ore con l'ausilio degli uomini delle associazioni di volontariato, degli uffici tecnici comunali, del comando Polizia Locale per il monitoraggio costante del territorio.

Si raccomanda nelle prossime ore particolare prudenza e collaborazione da parte dei cittadini. Chiusa in via precauzionale via Volturno.