Pallanuoto: Rari Nantes Crotone è campione d’Italia under 17/B

Quando il Sig. Cavallini, arbitro dell’incontro di finale, ha fischiato la fine del match con il Civitavecchia, il lunghissimo applauso del numeroso pubblico presente, ha dimostrato quanto questo Titolo sia stato meritato. Una squadra che ha saputo imporsi sia come organizzazione di gioco e tecnica individuale, che come comportamento, rispetto degli avversari, educazione.

Non è poco sicuramente. Il lavoro di Mister Francesco Arcuri è stato minuzioso, maniacale. Il giovane ma già “navigato” tecnico made in Crotone, ha infuso in questi ragazzi tutte le qualità che ne hanno fatto i Campioni D’Italia 2019 Under 17/B. La Crotone pallanuotistica nuovamente all’attenzione nazionale per un altro un grande risultato, dopo la serie A2, conquistato da giovani della nostra realtà, a dimostrazione di quanto i nostri ragazzi siano talentuosi e quanto le società sportive del territorio operino con professionalità e serietà come nel caso della Rari Nantes Crotone.

Un anno impegnativo certo, fatto di duri allenamenti, momenti di tensione, esaltazione e scoraggiamento, belle prestazioni ed altre opache. Ma si vedeva che questo team avesse qualcosa di diverso dagli altri, qualcosa di speciale. Lo si leggeva negli occhi dei ragazzi. Quella cattiveria agonistica, quella motivazione che solo chi vuole arrivare, può avere nel proprio animo. Così è stato. Annata dura certo, ma proprio per questo il sapore della vittoria è molto molto più dolce del solito!

La stagione agonistica della Rari Nantes Crotone termina quindi con un risultato eclatante. Un Titolo di Campione D’Italia di pallanuoto categoria Under 17/B dopo ben 50 anni dall’ultimo grande successo nell’allora categoria “Allievi” con il Presidente Ape da giocatore. Proprio Emilio Ape, storico ed insostituibile Presidente della R.N. La Crotone da oltre 20 anni, è stato colui che ha scommesso con forza nel Tecnico Arcuri, che ha gestito al meglio l’organizzazione del settore agonistico, sempre presente sia se si trattasse di un incontro della squadra di Serie “A” che di quella “propaganda”, un punto di riferimento per giocatori e Staff Tecnico.

I nomi dei ragazzi protagonisti di questo storico risultato:

Dodò Ruggiero e Alessandro Curto (portieri)

Samuele Cavallaro, Luca Orlando e Andrea Ferrucci (Difensori)

Fabrizio Fusto, Davide De Lucia, Nicolas Cavallaro (centrovasca)

Lorenzo Ioppoli e Giuseppe Scaramuzzino (attaccanti mancini)

Ettore Scaramuzzino e Francesco Cosco (attaccanti)

Checco Pellegrino e Francesco Lacaria (Centroboa)

Mister: Checco Arcuri

Viterbo ha anche regalato altre tre grandi soddisfazioni alla Rari Nantes ed alla città: Il portiere “Dodò” Ruggiero ed il difensore Luca Orlando, sono stati premiati come i migliori giocatori dell’intera manifestazione ed il Mister Arcuri come il miglior Allenatore.