Salvatore Calaminici è il nuovo responsabile dell’attività di base del Crotone calcio. È quanto comunica il Football Club Crotone che ha confermato di aver assegnato l’incarico a Calaminici che ha sottoscritto il contratto nella sede rossoblù, alla presenza di Raffaele Vrenna.

Il neo Responsabile dell’attività di base, laureato in Organizzazione e Gestione dello Sport, in passato ha ricoperto diversi ruoli: osservatore per Società di serie A, agente Fifa e direttore sportivo. Proprio col ruolo di Diesse, la scorsa stagione ha vinto, con il Corigliano, il campionato di Eccellenza, la Coppa Italia e la Supercoppa Calabria.