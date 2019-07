Crotone. Riorganizzazione del Pd, al via il nuova segreteria cittadina

È composta da: Claudio Molè, Carmine Talarico, Pietro Adolfini, Gina Squillace, Maurizio Tricoli, Filippo Esposito e Francesco Aracri, la nuova segreteria cittadina del Partito democratico di Crotone. Prosegue così la riorganizzazione del Pd sul territorio crotonese.

La Segretaria cittadina Antonella Stefanizzi, come già annunciato durante l’ultima assemblea cittadina della scorsa settimana, ha lavorato negli ultimi giorni alla composizione della Segreteria Provinciale per la città di Crotone con l’auspicio di dare un nuovo slancio al Partito.

“Oggi - si legge in una nota - è stato raggiunto, grazie ad una attenta analisi condivisa e tanto dialogo, un primo importante passo verso il completamento di organismi in grado di respingere l’ondata correntizia per troppo tempo protagonista. La Segreteria che nasce oggi non è definitivamente chiusa e rimane aperta a coloro i quali avranno voglia di impegnarsi e portare avanti, insieme, l’obiettivo che il Partito torni ad occuparsi del territorio e delle persone”.