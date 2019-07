Hospice, dipendenti in protesta davanti al Prefettura di Reggio

Un gruppo di dipendenti e di cittadini dell'Hospice di via delle stelle ha deciso di protestare davanti la Prefettura di Reggio Calabria, il tutto con le organizzazioni sindacali e l'associazionismo. Da questa mattina la struttura non accetta più ricoveri e incarichi di assistenza domiciliare. Nel corso del sit-in c'è stata una raccolta firme per una petizione finalizzata al soddisfacimento del bisogno/diritto alla cura del malato affetto da patologia inguaribile da parte dell'equipe specialistica dell'Hospice.

Mentre i sindacati hanno chiesto un incontro con il Commissario per la sanità in Calabria Saverio Cotticelli. La delegazione ha avuto assicurazione della convocazione di un tavolo. All’origine del gesto il mancato rinnovo dell'accreditamento da parte dell'Asp, per il 2019 pone grossi problemi di gestione e lo stesso futuro dell'Hospice.