Rende calcio, squadra pronta per la nuova stagione

Rende Calcio ha acquisito le prestazioni sportive dei difensori Luca Bruno (96) e Ciro Sicuro (00) e degli attaccanti Luca Scimia (99) e Raimondo Lucera (00). I nuovi giocatori, che arrivano in biancorosso a titolo definitivo, sono già a disposizione del tecnico Andreoli per l’inizio del ritiro-precampionato.

Nel frattempo è iniziata una nuova avventura con le nuove convocazioni. Parte oggi la nuova stagione del Rende Calcio che si svolgerà nell’impianto del “Marco Lorenzon” dal 15 luglio e terminerà domenica 28 luglio. La squadra, agli ordini del tecnico Angelo Andreoli, sosterrà due sedute di allenamento giornaliere (mattina ore 9 e pomeriggio ore 18). Eventuali allenamenti a porte chiuse verranno comunicati di volta in volta.

Di seguito la lista dei convocati. Portieri: Savelloni Luca (95), Borsellini Davide (99), Palermo Gianmarco (00), Cassalia Demetrio (00). Difensori: Blaze Allan (94), Germinio Gabriele (98), Bruno Luca (96), Sicuro Ciro (00), Lucera Raimondo (00), Alfano Diego (00) in prova, Prete Alberto (99) in prova. Centrocampisti: Rossini Riccardo (93), Cipolla Daniele (98), Bonetto Mattia (97), Carbone Michele (00), Chiarello Francesco (00), Sidibe Chamberlian (00), Raimondo Luca (99), in prova. Attaccanti: Vivacqua Francesco (94), Leveque Alessio (99), Scimia Luca (99), Boito Antonio (01), Achik Ismail (00), Crusco Antonio (01).

Questo il calendario delle amichevoli (da definire gli orari di inizio): domenica 21 luglio contro la formazione Berretti del Rende; giovedì 25 luglio (avversario da definire); domenica 28 luglio contro il Crotone.