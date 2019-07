Evade per portare il cane a fare un giro: arrestato due volte in meno di 48 ore

È stato arrestato due volte in meno di 48 ore, e se nel primo caso era evaso per gettare la spazzatura (LEGGI), nel secondo è uscito di casa per portare addirittura a spasso il cane. Così i Carabinieri di Corigliano Calabro hanno arrestato, e di nuovo, un 60enne accusato ancora di evasione.

L’uomo, F.R., del posto, era stato già beccato due giorni prima per lo stesso reato, perché uscito per svuotare la pattumiera, così si era infatti giustificato ai militari della Sezione Radiomobile che lo avevano fermato in per la strada, durante un altro controllo in cui non è stato trovato a casa, dove stava scontando i domiciliari per reati contro il patrimonio.

I militari, quindi, avevano fatto nuovo un giro perlustrativo nei dintorni dell’abitazione nella marina di Schiavonea incrociandolo, poco dopo, in strada con il cane a passeggio.

Anche in questo caso il 60enne ha provato giustificarsi in maniera alquanto poco credibile, dicendo che il cane era scappato dalla sua abitazione e che era subito uscito per riprenderlo.

I Carabinieri, quindi, lo hanno accompagnato in caserma, dove hanno scoperto che l’uomo non aveva alcuna autorizzazione. Così in meno di 48 ore hanno proceduto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata da Eugenio Facciolla, al suo arresto ma questa volta, considerata la breve reiterazione dello stesso reato, per lui si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Castrovillari in attesa del processo.