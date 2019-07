Creo Fest, per quattro giorni Fiumefreddo diventa la capitale della Formazione

Quattro giornate interamente dedicate alla formazione esperienziale, sui vari temi che ruotano intorno alla formazione umana e professionale. È questo il tema del Creo festival, kermesse che si terrà dal 22 al 25 luglio a Fiumefreddo Bruzio.

Fermarsi per Formarsi, ecco l’imperativo a cui risponde Maestri Fuori Classe, in occasione della seconda edizione del Festival sulla Formazione e sull’Apprendimento Continuo. Come luogo si è rivelata vincente la scelta della Calabria, e nello specifico la scelta di uno tra i borghi più belli d’Italia: Fiumefreddo Bruzio. Fiumefreddo Bruzio, dall’alto della sua posizione dominante, adagiato sullo strapiombo diun pianoro che sconfina sull’azzurro mare Tirreno, è il luogo ideale dove ritagliare uno spazio di tempo da offrire alla propria crescita culturale e professionale, ma ancor prima umana.

Il Borgo, che riunisce in un piccolo spazio bellezze architettoniche e paesaggistiche, diviene così luogo ideale in cui i temi della Formazione, dell’Apprendimento e le loro possibili declinazioni filosofiche, sociali ed economiche verranno trattate.

Maestri Fuori Classe vuole essere un laboratorio aperto, in cui le persone attraverso l’ascolto e l’incontro con i “maestri”, persone creative portatrici di un’idea generativa, possono apprendere nuovi metodi e strumenti utili a stimolare consapevolezza di sé e stabilire “le migliori relazioni possibili” con la realtà che ci circonda. Il festival è un luogo fisico e concettuale dove far incontrare e integrare competenze diverse per apprendere nuovi modi di organizzare, cooperare, generare lavoro, innovare prodotti e processi, inventare nuovi modi per costruire nuove reti.