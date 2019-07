Sicurezza stradale: intensificati i controlli nell’area delle Serre

Nel corso dell’ultimo weekend, i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno intensificato i controlli sulle principali arterie stradali per garantire un maggiore standard di sicurezza ai molti turisti che si sono riversati nel territorio montano.

I controlli su strada hanno permesso di accertare tre violazioni penali: in un caso è stato individuato un soggetto, originario di Serra San Bruno, alla guida di un veicolo nel cui interno è stato trovato un coltello a serramanico; un soggetto originario di Gerocarne, invece, è stato denunciato per la violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada, per guida senza patente.

Ma i controlli dei militari nella zona montana della serre si sono concentrati, in particolar modo, sulle violazioni inerenti la guida in stato di ebbrezza: tale tipologia di illecito viene punito con una serie di sanzioni che vanno dalla sola “multa” fino alla denuncia penale. Ed è il caso di un soggetto originario di Acquaro che è stato denunciato per la Guida in Stato di ebbrezza poiché positivo agli accertamenti etilometrici: è stato riscontrato, infatti, un tasso alcolemico superiore di 4 volte a quello consentito per legge (0.5 g.l). In quest’ultimo caso, oltre alla denuncia penale, al soggetto è stata ritirata immediatamente la patente e rischia una sanzione amministrativa ricompresa tra i 1500 e i 6000 euro.

Nel corso del servizio, inoltre, sono stati controllati circa 65 autoveicoli e più di 90 persone. Sono state anche elevate delle sanzioni al codice della strada pari a circa 4500 euro .