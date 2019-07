Premio Merini: arrivano le “Targhe d’Onore”, riconoscimento per 25 poeti

I PREMIATI CON TARGA D'ONORE

Dopo le “Targhe del Presidente” assegnate da Vincenzo Ursini nella qualità di presidente dell’Accademia dei Bronzi, il premio Alda Merini entra nel vivo con la definizione dei premi assegnati dalla giuria ai poeti che si sono classificati subito dopo i 5 finalisti.

“Com’è nostra consuetudine - dice Ursini - la giuria non redige classifiche perché, per l’elevato numero di partecipanti, le poesie che entrano nella rosa finale, sono tutte di altissimo livello”.

Quest’anno dopo i finalisti, i cui nomi saranno resi noti nei prossimi giorni, sono stati segnalati 25 poeti che saranno premiati con targa d’onore. Per alcuni si tratta di una conferma; altri sono invece alla loro prima partecipazione. Questi, in ordine alfabetico, i selezionati e i titoli delle rispettive opere: Sergio Camellini, per la lirica “La fontana dei due fiumi”: una lode all’acqua in cui l’elemento che ricollega alle emozioni viene ora paragonato al sangue, ora ad una fonte battesimale della città; Sebastiano Ciancio, per la lirica “O solare paese natio” componimento attraverso il quale l’autore celebra la bellezza calabra, capace di esercitare su di lui tutto il suo fascino e di rapire il suo cuore; Annalinda De Toffol, per la lirica “Amandoti”, nella quale l’autrice identifica alcuni piccoli gesti “per imparare ad amare”; Maria Bertilla Franchetti, per la lirica “24 Gennaio 1983”, poesia dedicata al padre al quale la poetessa augura ogni bene nell’aldilà, con la fiducia di rincontrarlo; Nuccia Fratto Parrello, per la lirica “Radici”, qui una figlia colloquia immaginariamente con la propria madre: le chiede di raccontarle del tempo di guerra in cui nacque e di come la stringeva al petto; Giuseppe Galati, per la lirica “Poi venne il mattino”, che sottolinea in maniera egregia un aspetto importante dell’amore, quello legato alla malattia dell’amata che non può cancellare gli anni trascorsi insieme; Silvia Giampà, per la lirica “Mille rose”, bella poesia d’amore, ricca di rimandi mitologici: Maria Concetta Giorgi, per la lirica “Incessantemente”: un monito indiretto della protagonista al suo uomo che si perde dietro a un’altra donna, mettendola in secondo piano; Elisa Giovene di Girasole, per la lirica “Magico swing”, breve tratto di vita, segnato dalle note di uno swing: un ricordo, forse un momento buio della vita; Jole Greco, per la lirica “Preghiera”, poesia rivolta a un dio misterioso: portici affrescati, stanchezze lontane e granitici silenzi, offrono uno sfondo maestoso su cui ambientare la supplica; Maria Teresa Infante, per la lirica “Pugni aperti” in difesa dei diritti dei minori, diritti che dovrebbero essere a fondamento di ogni civiltà moderna e sviluppata; Mariateresa Malara, per la lirica “Due stagioni” poesia che racconta di un amore finito troppo presto, nonostante le aspettative fossero ben altre; Maria Dolores Manca, per la lirica “Donna lebbrosario” che racconta di una donna che sacrifica tutta se stessa fino a farsi “tappeto per amore”; Sergio Melchiorre, per la lirica “L’uncinetto d’avorio”, oggetto utilizzato dalla protagonista della poesia, quando filava il cotone. Il figlio vorrebbe diventare invisibile e leggero come quegli elementi che sfioravano la madre; Giuseppe Minniti, per la lirica “Dramma di un perché”, poesia molto evocativa, di stati mentali tra di loro opposti; Vittoria Nenzi, per la lirica “Verba enim apnea”, componimento che lascia presagire un abbandono, parole non proferite che provano a risalire facendo male; Gabriella Paci, per la lirica, “Eravamo”, qui il contatto con la natura si rivela grande fonte d’ispirazione, con la musica di Battisti che cantava l’amore; Paola Pancaldi Pugolotti, per la lirica “1944”, con quale la poetessa racconta di una pagina amara della nostra storia vissuta con gli occhi di una bambina; Caterina Sorbara, per la lirica “Ottobre 2018”: è la data della fine di un amore. Componimento molto delicato che regala suggestioni profonde; Lorenzo Spurio, per la lirica “La lingua di fuoco”, posia ricca di suggestioni con il vento che scuote le foglie tra i declivi e la luna che svela formule misteriose…; Giuseppe Stillo, per la lirica “Non ho avuto il coraggio”: la storia di una malattia terminale e del doloroso cammino verso il definitivo addio; Caterina Tagliani, per la lirica “Legno amaro di noce”, poesia molto toccante sulla perdita della madre, esemplificata dal legno di noce della bara da cui non ci si riesce a separare e dentro cui la cara defunta viene immaginata ancora attiva, col rosario in mano; Cosetta Taverniti, per la lirica “Passi su sentieri d’inchiostro”, ricerca quasi ossessiva dell’anima gemella, dovessero superarsi un mare di difficoltà; Gilberto Vergoni, per la lirica “Preghiera”, poesia pregna di significati esistenziali e metafisici. La natura è vista come porta preferenziale per entrare in contatto con il divino; Sonia Vivona, per la lirica “Sotto la veranda vicino al mare”: un inno alla vita, in cui atmosfere conviviali si susseguono, sotto una veranda vicino al mare, che esercita un richiamo fortissimo.

Ricordiamo che le poesie dei suddetti poeti sono state pubblicate nell’antologia “Buongiorno, Alda” unitamente a quelle di: Acampora Camilla, Addeo Dora, Agresta Bernardina, Aiello Concetta, Aiello Franca, Aiello Velia, Albericci Riccardo, Alfano Anna, Amantea Teresa Vera, Amelio Biagio, Amodio Felicita, Ancis Stefano, Ancona Leonardo, Andreassi Nicola, Andriani Anna, Angeletti Elvio, Angellotti Gennaro, Angotti Concetta, Angotti Rosy, Annunziata Salvatore, Antonelli Alessandro, Antonucci Erika, Apicella Aniello, Arecchio Lucia, Arena Maria Antonia, Argentero Roberto, Arrigo Sara, Atzori Giampaolo, Avella Loris, Badalamenti Rosanna, Baldassarre Mario, Ballerio Rebecca, Barbera Michele, Barbero Biagio, Barbieri Antonella, Barbieri Mariella, Barnabei Francesca, Barraco Antonina, Baschieri Lorenzo, Battiato Angelo, Bellantone Daniela, Bellantoni Rosa, Benigno Luigi, Bernardi Francesco Pio, Bernio Mariella, Bertacchini Lisanna, Bertelli Mirko, Berti Jacopo, Bertolozzi Davide, Bertoni Daniele, Biasuzzo Sabina, Bifronte Emilio, Bini Lorenza, Bisciari Timea, Bizzi Claudio, Bocotti Massimo, Bolla Paola, Bonadies Alessandro, Borali Lisetta, Bordino Salvatore, Bossa Emanuela Filomena, Brunasso Giuseppe, Buongiorno Liliana, Cacco Anna Afrodhiti, Cafiso Katia, Caione Donato, Calcinelli Barbara, Cama Grazia, Camplone Cristina, Candeloro Alessio, Cantafio Angela Rita, Capillo Stellario, Cappella Anna, Capria Francesco Saverio, Carletta Salvatore, Carnì Teresa, Carpentieri Antonella, Carrabba Maria Pompea, Carrassi Maria, Caruso Lucrezia, Casagni Enzo, Casciano Eugenia, Castiello Carmine, Castrini Alberto, Cattarinich Silvia, Cattelan Sofia, Cau Maria, Ceccarelli Eleonora, Ceglie Mariella, Cesaro Luca, Chianese Giovanni, Chiapparo Anna Maria, Chiappetta Angelo, Chiarelli Rosina, Chiarello Maria Salvatrice, Chiarello Rosa Maria, Chiricosta Rosa, Ciancio Mina, Ciervo Antonio, Cirillo Salvatore, Colicchio Maria Rosaria, Colonnelli Roberto, Colopi Sonia Fusaro, Comandè Francesca, Conte Vincenzo, Conversano Matteo, Copetti Andrea, Corbetta Carola, Corigliano Maddalena, Corrado Alba, Cosco Paola, Cosma Miriana, Cracchiolo Josephin, Crea Santa Rita, Crifasi Giuseppa, Cristea Melania Angi, Crobe Federico, Croce Carla, Cumbo Simone, Cuzzocrea Alessia, D’Agostino Attanasio, D’Alessandro Antonio, D’Auria Matilde, D’Eliseo Emanuele Mariano, De Carlo Elisa, Delpiano Michele, De Raffaele Bruno Albino, De Santis Annamaria, Destro Calogero, De Felice Giuseppina, Del Giudice Sabrina, Del Grosso Eleonora, Dell’Anna Anna Maria, Deodato Anna Maria, Di Blasio Pasqualina , Di Caprio Emanuela, Di Castri Maria Beatrice, Di Cera Paolo, Di Francesco Luisa, Di Giovanni Emanuela Pia, Di Giovanni Gioacchino, Di Pane Renato, Di Prima Anna, Di Santi Arianna, Di Saverio Emanuele, Di Sciascio Alba Teresa, Didonna Raffaele, Dogà Chiara, Dolce Fioravante, Donato Laura, Donato Leo, Donegà Daniele, Doria Marina, Dragone Anna, D’Urso Marino, Errico Maria, Esposito Maria Rosaria, Fabiano Pino, Famà Concetta, Farris Rivano Nello, Fata Diana, Favazza Filadelfio, Fenu Giampiero, Ferreri Tiberio Tina, Ferriero Anna, Fiacca Nadia, Finestrone Giusy, Fiorani Riccardo, Fiore Francesco, Fiori Manuel, Fiscella Paola, Foglia Leveque Luca, Fracassi Giovanna, Frascà Cristina, Frassante Giulia, Fusar Poli Donata, Galderisi Chiara, Gallo Angelo, Gargiullo Claudio, Gargiulo Anna Maria, Gazzara Salvatore, Gentile Ela, Giannitelli Michelina, Gianno Alberto, Giannuzzi Loredana, Gimigliano Maurizio, Giordano Anna Maria, Giorgio Eugenia Maria, Gobbi Caterina, Goldasteh Yalda, Gordano Amalia, Goretti Valeria, Grasso Giuseppa, Graziano Silvia, Grillo Vitaliano, Grisanti Giuseppina, Grossi Brenno, Guadagno Teresa, Guarnera Grazia, Guerrieri Ripalta, Guidi Annamaria, Hajdaraj Amazona, Hoxhaj Leonida, Iafanti Raniero, Ianigro Patrizia, Iapaolo Cristian, Iodice Cristina, Kurti Irma, La Greca Rosario, La Mattina Antonello, La Moglie Salvatore, Lagonia Roberto, Lasio Matteo, Laugelli Maurizio, Lazzaro Emanuela, Leonardi Daniela, Liberatore Elisabetta, Lipardi Bernadette, Lista Matteo, Lo Bono Rosaria, Longari Sabrina, Lopopolo Miriana, Lorusso Angelo, Losito Irene, Lubrano Liborio Rosario, Lubrano Rosella, Luchesi Patrizia, Luciani Thomas, Maccioni Franco, Madonna Giulia, Mafferri Lorenzo, Magnano Domenica, Maiello Francesco Andrea, Maj Anna, Malatacca Angela Maria, Mantovani Gabriella, Marangi Rita, Marchese Davide, Marchesotti Stefano, Marino Bruna, Marino Maria, Marseglia Fausto, Marullo Antonio, Marzucco Giorgia, Masci Marco, Maugeri Giusy, Maurelli Debora, Mazzeo Domenica, Mazzitelli Agata, Melanenko Adam, Melis Katia Debora, Meloncelli Giuliana, Mercuri Antonio Pio, Mercuri Cesare Teodoro, Mercurio Andrea, Messinese Raffaele, Miceli Rosa, Migliaccio Franco, Milito Enrico, Minisci Cecilia, Mirabella Paolo, Misasi Francesca, Monaco Agnese, Morabito Caterina, Morelato Robertino, Mortati Patrizia, Mulas Mariella, Munizza Salvatore, Munteanu Nicolae, Muscarella Elvira, Nardi Maria Chiara, Nassisi Rossella, Nepa Alessandra, Nestore Giulia, Nicolazzo Katia, Nicolazzo Silvana, Nucera Domenico, Nucera Pietro, Nullo Anna Chiara, Oddi Fabrizio, Organtini Barbanera Giorgia, Oriolo Virginia, Orlando Davide, Orlando Salvatore, Otello Emilia, Paceschi Emanuele, Pafumi Davide, Palazzesi Gianni, Palma Maria, Panetta Rosita, Paolino Manuel, Papaluca Paola, Parducci Laura, Parello Elisa, Parrini Rossella, Pascucci Nadia, Pastore Franco, Pazzini Maria Cristina, Pecorella Francesca, Pedatella Rocco, Pedone Gabriele, Pedretti Giovanni, Pedullà Massimo, Pennino Giuseppina, Pera Paolo, Pericolo Corrado, Petrella Sofia, Petricciuolo Marzia, Petullà Michele, Piccirillo Lorenzo, Pinori Pietro, Pittalis Paola, Pivelli Filippo, Ponente Sofia, Posa Costantino, Potiti Manuela, Proto Ambra, Pujia Domenico, Quaranta Monica, Rapicavoli Andrea Giovanni, Remia Marcello, Renzo Ilaria Rosy, Riccitelli Cinzia, Riccobono Giuseppina Geraldina, Rinforzi Lolita, Risalvato Flavia, Rizzo Caterina, Rizzo Valentina, Roffredo Lisa, Romano Giuseppe, Ronzoni Giovanni, Rosati Giancarlo, Issorf Igor, Rossi Ilaria, Rota Claudia, Rotundo Concetta, Rotundo Gesuzza, Rovoletto Eros, Ruscitti Claudia, Sabatelli Daniele, Sabbetti Maristella, Saccomanno Mario Paolo, Saggio Sonia, Salvo Valeria, Sancineti Ilina, Sandu Roxana Elena, Saracino Maria, Saragaglia Apollona, Sardo Viscuglia Piero, Sciacca Simona Giovanna, Scottà Lorenzo, Secondini Sira, Segoni Carlotta, Seidita Antonella, Sestito Antonio Mario, Sfragano Santi, Sgherza Giovanna, Siani Stefania, Sibilla Federica, Siciliani Orsola, Siciliano Roberta, Signoretti Mario, Siligardi Raffaella, Silipo Lovely Paola, Simbari Luca Vincenzo, Sinopoli Giuseppe, Sioli Stefano, Sorcinelli Alessandra, Sozio Antonella, Spataru Liliana, Sperino Assunta, Spinoso Maria Vittoria, Spoto Maria, Squillace Amelia, Squizzato Federico, Stancati Franca, Stellati Sara, Stillo Bruno, Stinchi Giuseppe, Stocchi Alessia, Strakosha Sonila, Talarico Maria Teresa, Tamiano Antonella, Tavormina Giuseppe, Tortora Valentina, Toscano Aldo, Tregnaghi Giancarlo, Tropiano Katiuscia, Trovato Attilio, Tulelli Paolo, Tumminello Giuliana, Valenti Nunzia, Vandelli Sandra, Vastarella Anna Lia, Verban Gabriela, Vignola Antonio Vito, Villani Luca, Violi Anna Maria, Vonella Maria Liberata, Zampa Alessia e Zaulovic Monica.

Insomma, il premio Alda Merini si conferma come una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale dedicate alla poesia inedita.