Auto esce di strada ad una curva e si ribalta: 4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente autonomo verificatosi questo pomeriggio lungo la strada provinciale che dallo svincolo delle Serre conduce a Vibo Valentia.

Per cause ancora sconosciute, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura all’altezza di una curva. Il mezzo, dopo essere uscito dalla carreggiata, si è ribaltato su se stesso intrappolando i tre passeggeri e il conducente. I quattro sono stati trasportati in ospedale ma non verserebbero in gravi condizioni.