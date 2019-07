Stava per elevare una multa, Vigilessa aggredita a Vibo

Aggressione ai danni di un’ausiliaria del traffico a Vibo Valentia. I fatti, denunciati dall’azienda per la quale la “vigilessa” presta servizio, risalgo ad ieri mattina, sabato 13 luglio.

L’operatrice, dopo aver notato un’auto con il tagliando di parcheggio scaduto, si sarebbe avvicinata al proprietario del mezzo per invitarlo a cambiarlo. Un’altra persona, anch’essa col ticket scaduto, e nel frattempo, le avrebbe chiesto di pazientare ma nonostante il tempo scorresse nessun tagliando era stato esposto sul mezzo.

L’ausiliaria, ritrovando la vettura senza ticket, ha così iniziato a prendere i dati per elevare la contravvenzione ma a quel punto è sopraggiunto un terzo uomo che avrebbe iniziato ad offenderla pesantemente, per poi tentare di sottrarle con la forza il palmare di servizio. In soccorso della donna sono giunti altri vigili urbani ed è scattata così la denuncia gli automobilisti “nervosetti”.