Di rientro dalla discoteca si scontrano con un camion: 6 ragazzi in ospedale, 2 sono gravi

Stavano rientrando a casa dopo aver trascorso una notte in discoteca quando, per cause ancora sconosciute, è avvenuto il forte impatto, poi il buio e una folle corsa in ospedale per sei giovani di Polistena, nel reggino.

Il grave incidente è avvenuto all’alba di oggi tra Mammola e Gioiosa Jonica, sulla Statale Jonio-Tirreno. I ragazzi, tutti tra i 18 e i 25 anni, viaggiavano a bordo di una vettura quando si sono schiantati contro un mezzo pesante che viaggiava davanti a loro.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che li ha trasportati in ospedale e due di loro sarebbero ricoverati in Rianimazione in gravi condizioni.

Sul posto le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco che hanno consentito ai feriti di essere estratti dalle lamiere.