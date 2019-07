Hospice, Cure palliative: chiusura minerebbe la già precaria Rete di Cure

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa di Francesco Nigro Imperiale, Coordinatore Regionale Calabria della Società Italiana di Cure Palliative, sulla paventata chiusura della struttura sanitaria Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria:

“In riferimento alle recenti notizie di rischio chiusura dell’Hospice Via delle Stelle di Reggio C. per mancata contrattualizzazione dell’esercizio 2019 tra l’ASP reggina e la Fondazione Via delle Stelle, che gestisce l’Hospice, mi preme sottolineare in qualità di Coordinatore Regionale Calabria della Società Italiana di Cure Palliative, con sede a Cassano Ionio, presso l’Hospice San Giuseppe Moscati, e a nome del Direttivo Regionale che rappresento, che tale forzata decisione minerebbe la già precaria Rete di Cure Palliative per l’assistenza ai malati terminali.

Ricordo che l’Hospice di Reggio Calabria aperto nel 2007, assieme all’Hospice di Cassano allo ionio aperto nel 2005 hanno rappresentato l’unica offerta assistenziale di Cure Palliative ai malati in fase avanzata di malattia per un decennio, fino al 2017 (anno di apertura di altri tre nuovi Hospice) e sono stati da pionieri per l’affermazione delle Cure Palliative nella Regione Calabria.

L’auspicio è che si arrivi a una soluzione in tempi brevi senza la paventata interruzione dell’assistenza agli ammalati già provati dalla malattia, con la permanenza dell’Hospice e di tutto il personale sanitario già presente, dedicato e formato che negli anni ha acquisito esperienza ed ha dato garanzia di grande professionalità a tutela dei pazienti .”