Controlli a Crotone: denunce e sanzioni ai commercianti

Durante il controllo del territorio, personale della Polizia Locale di Crotone, ha denunciato all'Autorità Giudiziaria L.L. perché, in zona centro, non aveva ottemperato all'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica.

Inoltre, in via G. Manna, si è proceduto a 4 sanzioni per occupazione suolo pubblico a: G.M., I.G., A.A., S.S.

Controllati anche alcuni esercizi pubblici ed attività commerciali. Dai controlli sono scaturite 2 sanzioni a locali i cui gestori, M.L. e L.M., non avrebbero esposto la tariffa dei prezzi praticata al pubblico con apposito cartello e non rendevano noto sempre al pubblico l'orario adottato con l'esposizione.

I controlli continueranno nei prossimi giorni.