Perde controllo della moto e finisce contro guardrail. Fratture per biker scozzese

Un motociclista scozzese di 58 anni è rimasto ferito in un incidente stradale autonomo. L’uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo poco dopo l’area di parcheggio sull’A2 tra Sant’Onofrio e Pizzo ed è finito a terra andando a sbattere contro il guardrail che delimita la carreggiata.

L’uomo si è fratturato una gamba e si è provocato diverse escoriazioni. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso proveniente da Catanzaro allertato dai sanitari del 118 arrivati sul posto. Il centauro è stato così trasportato all’ospedale di Catanzaro. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche personale dell’Anas e della Polstrada per i rilievi del caso.