In fiamme arbusti vicino la cittadella regionale. Disagi per le vetture in transito

Una Squadra dei vigili del fuoco di Catanzaro è intervenuta in viale Europa nelle vicinanze della Cittadella Regionale per domare un incendio che ha bruciato arbusti e macchia mediterranea.

I vigili del fuoco hanno circoscritto il rogo e lo hanno spento evitando il propagarsi delle fiamme verso una cabina di distribuzione della rete Italgas situata nella zona attraversata dal fuoco.

Non sono stati registrati danni a persone, ma solo disagi dovuti al fumo per le autovetture in transito.