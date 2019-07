Blitz dei carabinieri alla periferia di San Giovanni In Fiore. Arrestati tre pusher

Tre pusher sono stati arrestati dai carabinieri di Cosenza nel corso di un controllo nella periferia di San Giovanni in Fiore.

I militari della stazione locale, coordinati dal personale della Compagnia del capoluogo, hanno fermato in flagranza di reato due ragazzi di Cosenza, e tra i 29 e 20 anni, ed un sangiovannese di 29 anni. I tre sono stati sopresi con un grosso quantitativo di droga pronto per essere immesso sul mercato locale.

I carabinieri, insospettiti dalla presenza di un’autovettura con a bordo due giovani, hanno deciso di seguirli e osservare i loro movimenti, fino ad arrivare ad un magazzino dove ad attenderli c’era un ragazzo del posto.

Così, i militari hanno fatto un’incursione nel corso della quale hanno trovato 240 grammi di “hashish”, 340 di “marijuana”, parte della quale già suddivisa in dosi contenute in bustine di plastica; 130 grammi di “cocaina”, e due bilancini di precisione oltre alla somma di 540euro, in banconote di vario taglio.

I tre, su disposizione del pm di turno presso la Procura di Cosenza, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.