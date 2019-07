Feroleto, rogo in un deposito di attrezzature agricole. Malore per proprietario che tenta di domare le fiamme

Un incendio è divampato all'interno di un locale adibito a deposito di attrezzature agricole, balle di fieno e ricovero per mezzo agricolo nella frazione Galli di Feroleto Antico. Per domare le fiamme sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, e del distaccamento di Lamezia Terme.

Il proprietario del garage ha tentato di spegnare le fiamme e ha accusato un malore, forse causato dal fumo inalato, e per questo è stato necessario l'intervento del Suem118 per le cure del caso. L'incendio ha coinvolto le balle di fieno ed alcune attrezzature andate completamente distrutte. Lievi danni al mezzo agricolo dovuti al calore ed al fumo denso sviluppatosi dalla combustione. Indenni alcuni animali da allevamento che si trovano in prossimità del rogo.

Al momento sono in corso accertamenti per scoprire l'origine dell'incendio, e nessuna ipotesi è stata esclusa. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Pianopoli che hanno avviato le indagini.