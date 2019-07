Litigano per un parcheggio. Rissa sventata a Pizzo da intervento carabinieri in borghese

È stata evitata da un carabiniere in borghese una rissa a Pizzo Calabro. Nei pressi della stazione, in pieno centro, due persone, entrambe del posto, hanno iniziato a litigare tra loro per un parcheggio: poi, dall’alterco sono passati agli spintoni e alle minacce.

Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri di Maierato, allertati da una chiamata dei passanti che hanno visto la scena, e una gazzella dell’aliquota del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Vibo.

I militari dell’Arma sono riusciti a sedare gli animi e ad identificare i protagonisti della vicenda. I due, G.V., 20 anni, e G.S. di 50, sono stati quindi accompagnati in caserma e denunciati a piede libero. Il giovane dovrà rispondere resistenza a pubblico ufficiale, mentre il 50enne è accusato di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.