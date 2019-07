Chiude il traffico in via a Nicotera, nel bar cala l’incasso: picchiato l’assessore

Aggressione per l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Nicotera, Marco Vecchio. L’amministratore è stato picchiato per aver chiuso il traffico lungo una via del paese e per questo motivo, gli verrebbe contestato di aver provocato dei gravi danni economici ad un bar gestito da un parente dell’aggressore.

L’uomo, G.S., ha infatti lamentato gli scarsi introiti a causa della chiusura e per questo avrebbe deciso di picchiare l’assessore.

Vecchio ha denunciato il fatto e il responsabile è stato denunciato dai carabinieri, mentre l’amministrazione comunale di Nicotera, dopo l'episodio di cui è rimasto vittima l’amministratore, ha comunque confermato la chiusura al traffico di via Castello.