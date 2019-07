Settimana densa di controlli a Crotone: nel mirino numerose attività commerciali

Una settimana, anche questa appena trascorsa, densa per gli uomini della Questura di Crotone che il 6 luglio, tramite il personale della Divisione Pasi e con il supporto delle Volanti della squadra Nautica e del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, hanno effettuato sette controlli amministrativi a Cutro, nell’ambito del progetto “Hera Lacinia” volto al contrasto alla criminalità diffusa.

Interessate le attività commerciali, tra cui anche lidi balneari, elevando 4 infrazioni al Codice della Navigazione per un totale di circa 4000 euro e sanzioni amministrative per un ammontare di circa 1.600 euro.

Ieri pomeriggio, la Volanti, a seguito della segnalazione di un furto di un modellino di auto a benzina radiocomandato, ha effettuato un sopralluogo in Via Nazioni Unite, dove è stato così notato uno scatolone imballato con all’interno un kilo di marijuana, divisa 5 sacchetti, e 5 registri con l’intestazione di Servizio del Ministero dell’Interno, Polizia di Stato. La sostanza e i Registri sono stati posti sotto sequestro a carico di ignoti mentre proseguono le indagini per risalire ai responsabili.

In nottata, ancora la Volanti ha deferito per inosservanza dell’affidamento ai servizi sociali, un 29enne crotonese, M.G. Martedì invece la Divisione Pasi, affiancata dalle Volanti e dalla Squadra Nautica e con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” di Cosenza, ha effettuato quattro controlli amministrativi in centro città elevando sanzioni di circa 30 euro per due delle attività ispezionate; mentre per le altre due attività è stata riscontrata la non corretta attuazione del manuale di autocontrollo Haccp ed in merito è stato avvisato il servizio Sian dell’Asp di Crotone.

Nel primo pomeriggio della stessa giornata, personale dell’Ufficio di Gabinetto, durante un servizio di controllo del territorio, ha deferito il 40enne D.L.D., nato a Roma e residente a Crotone, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In serata, inoltre, la Volante ha denunciato un indiano 27enne, S.M., per violazione dell’ordine di espulsione e per false dichiarazioni sulla sua identità.

Mercoledì scorso, denunciato invece per guida in stato di ebbrezza, L.R. 41enne nato a Cesena. Nella stressa giornata la Squadra Amministrativa, con le Volanti e il Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, insieme alla Polizia Locale del capoluogo, ha effettuato 7 controlli amministrativi (inseriti nel Piano Focus ‘Ndrangheta) nel centro cittadino.

Al termine, in 3 attività sono state riscontrate delle irregolarità sulla corretta attuazione del manuale di autocontrollo Haccp, di conseguenza è stata redatta ed emessa una segnalazione al servizio Sian dell’Asp locale, sequestrando un apparecchio elettromeccanico con luci a led rotanti non autorizzato e sono stati invitati a presentarsi presso gli Uffici della Questura altrettanti titolari delle attività per esibire della documentazione mancante al momento del controllo.

In conclusione, ieri pomeriggio il personale della Squadra Volante ha deferito per guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, il 56enne B.G. nato a Cosenza.

Il bilancio complessivo riporta di 5 deferimenti all’Autorità Giudiziaria; 36 persone sottoposte a misure di sicurezza dopo i controlli, 750 quelle identificate.

Dai controlli sulla strada risultano verificati 345 veicoli (anche col sistema Mercurio); elevate 33 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; 4 i fermi e sequestri amministrativi o penali; 8 le perquisizioni eseguite.

Tre persone sono state accompagnate in Ufficio per l’identificazione, 23 i controlli amministrativi e, contestualmente, sono state 11 le sanzioni amministrative e 2 i sequestri amministrativi o penali.