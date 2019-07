Lotta al gioco illegale tra Isola e Le Castelle, maxi multe per oltre 150 mila euro

Gli agenti della questura di Crotone hanno eseguito, nei giorni scorso, dei controlli alle attività commerciali di Isola di Capo Rizzuto e di Le Castella per verificare il possesso delle autorizzazioni amministrative ma anche per prevenire e reprimere il gioco illegale, la sicurezza del gioco e per la tutela dei minori.

In particolare, il 2 luglio scorso, la Divisione Pasi, personale della Squadra Mobile e dell’A.A.M.S. di Catanzaro, hanno controllato quattro attività di Isola che hanno portato a delle sanzioni amministrative per un ammontare di ben 103 mila euro. Sequestrati inoltre 15 postazioni internet e Totem (giochi promozionali), non rispondenti alle caratteristiche di legge.

Nella mattinata di venerdì 12, ancora la Squadra Amministrativa insieme ai colleghi dell’Ufficio di Gabinetto, delle volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, oltre a personale dell’ASL del capoluogo, hanno eseguito altre quattro verifiche sia ad Isola Capo Rizzuto che a Le Castella.

Anche qui sono scattate multe per oltre 50 mila euro ed il sequestro di cinque congegni Totem. In particolare, nel retro di un bar è stato scoperto un piccolo locale nel quale c’erano cinque persone a giocare; nella circostanza sono stati controllati sei Totem e tutti risultati illegali.

Il Sian dell’Asp di Crotone, per la mancanza dei requisiti igienico sanitari, ha inoltre provveduto alla chiusura di un locale adibito a laboratorio e di due depositi di generi alimentari.

Nella stessa giornata, la polizia ha svolto dei servizi sul territorio isolitano con sei posti di controllo ed identificando 90 persone. Elevata, infine, una sanzione amministrativa per la violazione al Codice della strada.