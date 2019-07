Reggio Calabria. Gerardo Dominijanni nominato procuratore vicario

Gerardo Dominijanni e Giovanni Bombardieri

Gerardo Dominijanni, aggiunto alla Procura di Reggio Calabria è stato nominato Procuratore vicario dal Procuratore capo Giovanni Bombardieri.

Una scelta, quella di incaricare come vicario il magistrato roccellese, che è stata assunta tenendo conto della sua anzianità di servizio, come prevede il regolamento, ma anche in base ai risultati che lo stesso ha ottenuto durante la reggenza dell’ufficio nel periodo in cui ha fatto le veci del procuratore capo.

Nel provvedimento di nomina da parte di Bombardieri si evidenzia l’opportunità di procedere, ad oltre un anno dall’insediamento del Procuratore della Repubblica, all’individuazione tra gli Aggiunti in servizio (gli altri sono Gaetano Paci e Giuseppe Lombardo), “del magistrato destinato ad esercitare le funzioni … in caso di mancanza o impedimento del titolare”.

Dominijanni, magistrato esperto nelle indagini sulla spesa pubblica, si è interessato di diverse inchieste tra le ultime quella sull’Asp di Reggio Calabria e le presunte doppie fatturazioni.

Inviso alle cosche di ‘ndrangheta del catanzarese – nella cui Procura ha prestato il suo ufficio come Sostituto - era finito proprio nelle mire di quest’ultime, in particolare dei clan di Guardavalle e Lamezia, che avevano addirittura pensato anche di farlo saltare in aria, attentato fortunatamente sventato grazie ad una intercettazione telefonica.