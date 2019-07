Taverna. A fuoco un ettaro di uliveti, fiamme lambiscono abitazioni

Ancora fiamme nel catanzarese: un incendio divampato in un uliveto di località Rizzune, nel comune di Taverna, ed in prossimità di alcune abitazioni ha visto impegnati per diverse ore le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento volontario locale e tre unità attrezzate d’autobotte dell’azienda regionale Calabria Verde.

Nonostante la situazione iniziale fosse preoccupante, aggravata dal panico scatenato tra i residenti, non si registrano fortunatamente danni a persone.

Intervento dei pompieri ha infatti consentito di circoscrivere il fuoco, avanzato su quasi un ettaro, ed estinguerlo, evitando così che potesse propagarsi verso le abitazioni.

Sul posto anche i carabinieri della stazione locale, i loro colleghi forestali ed il Sindaco della cittadina.

Non è stato però questo il solo incendio a tenere impegnati oggi i vigili del fuoco chiamati ad intervenire in oltre 90 roghi che hanno interessato arbusti, macchia mediterranea e zone boscate in tutta la regione. Al momento altri 20 interventi sono ancora in atto.