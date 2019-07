Isola, realizza tettoia abusiva senza autorizzazione

I carabinieri forestali hanno denunciato alla Procura della Repubblica un uomo di Isola Capo Rizzuto che aveva realizzato una tettoia abusiva senza alcuna autorizzazione.

È successo nella frazione di Le Castella, dove i militari hanno scoperto la costruzione in uno slargo del centro e hanno avviato gli accertamenti.

Il proprietario, individuato prontamente, ha dichiarato di aver dato mandato ad un professionista per riscattare il terreno di proprietà comunale su cui era realizzata, ma la richiesta non è stata presentata. Per di più l’opera è risultata priva di atti d’assenso.

Il presunto responsabile, un pensionato 81enne isolitano, è stato denunciato per occupazione di terreno e costruzione abusiva.