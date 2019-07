Ospedale Castrovillari, il 23 luglio manifestazione alla cittadella regionale

Si terrà il 23 luglio la mobilitazione generale promossa dai sindaci del territorio di Castrovillari e i rappresentanti delle associazioni facenti parte del Comitato Territoriale per la difesa della Salute. La manifestazione si terrà alle 11 nella sede degli uffici del commissario straordinario Saverio Cotticelli.

All’origine della protesta ci sono i problemi per il Laboratorio Analisi ospedaliero, all’Ortopedia, alla Pediatria e di riflesso ad Ostetricia e Ginecologia, al Pronto Soccorso ed Anestesia e Riabilitazione dell’ospedale di Castrovillari. “La problematica della Sanità parte dall’Ospedale Spoke di Castrovillari ma investe l’intera rete dei servizi sanitari del territorio del Pollino e dell’Esaro con particolare riferimento alle Case della Salute”.

Da qui la decisione della manifestazione per “richiedere provvedimenti immediati ed urgenti per fronteggiare le emergenze ed un serio piano di intervento per il raggiungimento dei LEA”. Alla manifestazione si è richiesta l’adesione e l’intervento dei cittadini, di tutte le forze politiche, dei loro rappresentanti parlamentari e consiglieri regionali, delle associazioni, dei sindacati, degli ordini professionali.