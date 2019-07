Calcio: salva la Palmese, autorizzata dal GIP la gestione del titolo sportivo

Si conclude con un lieto fine la querelle relativa alla prossima partecipazione dei neroverdi al campionato di Serie D 2019/2020. È di oggi infatti la notizia del rilascio del nulla-osta, da parte del GIP presso il Tribunale di Palmi e su istanza formulata dall’Avv. Davide Vigna, con il quale è stata concessa alla “Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 ASD”, società nata da un’iniziativa popolare con la quale si è voluta dare continuità alla secolare storia sportiva del calcio Palmese, la possibilità di utilizzare il titolo sportivo ottenuto dalla US Palmese nello scorso campionato di Serie D, conclusosi con un sorprendente piazzamento al settimo posto.

L’autorizzazione, pertanto, consentirà alla nuova società (che su istanza del legale aveva già preventivamente ottenuto la disponibilità all’utilizzo dello stadio Lo Presti da parte del Comune ed il via libera dalla FIGC e dalla Lega Nazionale Dilettanti) di associare il titolo sportivo detenuto dalla US Palmese (attualmente sottoposta ad amministrazione giudiziaria per effetto del sequestro operato lo scorso anno) e di partecipare al prossimo campionato di serie D.

Recepite pertanto dal GIP, che ha comunque prescritto una “supervisione” da parte dell’amministrazione giudiziaria, le questioni prospettate dall’Avvocato Vigna il quale dopo aver segnalato l’impossibilità di proseguire nella gestione sportiva con la società posta sotto sequestro, ha posto l’accento sulla necessità di dare continuità al percorso calcistico conclusosi nella scorsa stagione mediante il distacco della gestione sportiva da quella aziendale, posto peraltro che la mancata iscrizione al prossimo campionato avrebbe comportato la decadenza del titolo ed una ripartenza dalla prima categoria.