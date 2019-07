Escherichia coli nelle acque di Guardia Piemontese e Rocca Imperiale: scatta l’allarme Arpacal

Una non conformità a Guardia Piemontese ed una a Rocca Imperiale è quanto ha riscontrato il Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza in esito all’analisi di alcuni prelievi di campioni di acqua di balneazione.

Il risultato evidenzia non conforme a Guardia Piemontese, con il valore di Escherichia coli pari a 830 (valore limite 500), il punto “50 mt dx Torrente Lavandaia".

A Rocca Imperiale, invece, con il valore di Escherichia coli pari a 9800 (valore limite 500), è non conforme il punto “Torrente Canna".

L’ente ha trasmesso oggi il risultato ai Comuni di Guardia Piemontese e Rocca Imperiale, al Ministero della Salute ed alla Regione Calabria,

Ora spetta ai Comuni, come d’altronde richiesto dall’Arpacal, comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d'intervento, la rimozione delle cause, nonché le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per i tratti indicati.