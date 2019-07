Arbitraggio Serie A, Pititto riceve nomina di osservatore: gli auguri di Mingrone

Il segretario generale della Ust Cisl Magna Graecia, Francesco Mingrone, rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro al collega di segreteria Sergio Pititto promosso come osservatore degli arbitri della serie A.

Una grande soddisfazione per la Cisl su cui il segretario generale della Ust Cisl Magna Graecia, Francesco Mingrone, ha voluto porre l’accento: “auguro buon lavoro al mio collega che, anche, nella veste di arbitro ha saputo far valere la propria serietà e passione. Ama tutto quello che fa. E in tutto quello che fa ci mette amore e dedizione”.

Pititto è arbitro benemerito appartenente alla sezione arbitri di Vibo Valentia, presieduta da Francesco Barbuto. Dalla stagione sportiva 1979/1980 è stato prima arbitro nella serie C e poi assistente arbitrale (ex guardalinee) nella serie A nella stagione sportiva 1996/1997. È stato Presidente regionale degli arbitri calabresi, componente di vari organi tecnici nazionali, attualmente svolge le funzioni di Vice Presidente delle sezioni arbitri di Vibo Valentia.

È stato insignito dal Presidente del Coni con la Stella di Bronzo al Merito Sportivo per aver dato lustro allo sport italiano. Nel 2011 ha iniziato il percorso come Osservatore Arbitrale dalla serie D, passando per la serie C e B. In questi organi tecnici ha avuto come responsabili delle commissioni arbitri di fama internazionale: da Stefano Farina a Roberto Rosetti (oggi capo degli arbitri Uefa) fino a Emidio Morganti (capo della commissioni della serie B negli ultimi due anni).