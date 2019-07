Lamezia. Impatto tra due auto in via dei Bizantini, feriti i conducenti

È di due persone ferite, sebbene in maniera non grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera - poco prima della 8 - in via dei Bizantini a Lamezia Terme.

Coinvolte nell’impatto due auto, una Fiat 500 ed una Mercedes E220d, dalle quali i relativi conducenti sono usciti autonomamente e presi in carico prima dai vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e poi affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 che li ha accompagnati in ospedale per eseguire i controlli.

L’intervento dei pompieri ha consentito inoltre di mettere in sicurezza le vetture mentre sul posto sono giunti anche gli uomini della Polizia Locale per gli accertamenti di competenza e i rilievi sulla dinamica del sinistro. La strada, nel frattempo, è rimasta chiusa al transito fino al termine dei soccorsi.