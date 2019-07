“Beccata” a rubare tonno e liquori costosi nei supermercati, arrestata 42enne

Si introduceva nei supermercati, anche più volte al giorno e cambiandosi d'abito, per rubare. Ma l’attività di una donna, una 42enne, è stata fermata dalle immagini del sistema di videosorveglianza. La donna è infatti stata immortalata dalle telecamere ed è stata quindi identificata.

Bloccata in flagranza, è stata “beccata” con scatole di tonno pregiato per un valore di circa 60 euro, nascoste nella borsa. Ma in altri video la si vede rubare anche costose bottiglie di liquori. La donna è stata fermata dagli agenti dell'istituto di vigilanza Assipol e poi affidata ai Carabinieri ed arrestata.