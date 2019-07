Controlli straordinari sulle strade Catanzaresi, una denuncia e due patenti ritirate

Una denuncia e due patenti ritirate. È il bilancio delle attività di controllo straordinario della Polizia stradale di Catanzaro. L’attività è stata effettuata grazie all’impegno sinergico tra Sezione Polizia Stradale di Catanzaro, Distaccamento Polizia Stradale di Soverato, Questura di Catanzaro e l’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato.

Alle luci dell’alba, gli operatori della Polizia di Stato hanno controllato 60 veicoli ed di 75 persone, denunciato una persona per guida sotto l’influenza dell’alcool, ritirato due patenti di guida per violazioni attinenti la guida in stato di ebbrezza alcolica.